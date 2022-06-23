Çankaya'da Kadın Emeği Festivali Başlıyor

Çankaya Belediyesi'nin kadınlara gelir desteği amacıyla hayata geçirdiği Kadın Emeği Festivali bu yıl 5. kez düzenlenecek. Yarın başlayacak Festival, 24, 25, 26 Haziran'da Zafer Park'ta yapılacak.

Çankaya Belediyesi'nin kadınlara gelir desteği amaçlı "Elimin Emeği Evimin Ekmeği" projesi kapsamında sürdürdüğü Kadın Emeği Festivali bu yıl 5. kez Başkentlilerle buluşacak. 24, 25, 26 Haziran'da Zafer Park'ta düzenlenecek festivalde, Melike Demirağ ve Melek Mosso konserleri olacak. 250 kadının el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulacağı festivalde, yedi konser, kukla ve palyaço gösterileri ile zumba dans etkinlikleri de üç gün boyunca Çankayalılarla buluşacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Kadınları her alanda güçlendirmek, eşit imkan ve hizmetler sağlamak amacıyla farklı alanlarda öncü çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi haziran ayının son haftasında beşinci kez Kadın Emeği Festivali'ni düzenleyeceğiz. Bu festival ile kadınlarımıza büyük ölçüde gelir desteği sağlıyoruz. Çünkü Çankaya Belediyesi kadınların ve çocukların belediyesidir" diye konuştu.

Festivalin programı şöyle:

24 Haziran 2022, Cuma

16.00- I-Pop Konseri

20.30- Melike Demirağ Konseri

25 Haziran 2022, Cumartesi

16.00- On'lar A Capella Konseri

20.30- Melek Mosso Konseri

26 Haziran 2022, Pazar

14.00- Ankara Modern Orkestrası Konseri

17.00- Figen Genç Konseri

20.30- Çankaya Kadın Orkestrası Konseri

Orkestra Şefi: İlkim Yılmaz

Solist: Derya Özer

ANKA / Yerel