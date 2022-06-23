Çankaya'da Kadın Emeği Festivali Başlıyor
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Çankaya Belediyesi'nin kadınlara gelir desteği amacıyla hayata geçirdiği Kadın Emeği Festivali bu yıl 5. kez düzenlenecek. Yarın başlayacak Festival, 24, 25, 26 Haziran'da Zafer Park'ta yapılacak.
Çankaya Belediyesi'nin kadınlara gelir desteği amacıyla hayata geçirdiği Kadın Emeği Festivali bu yıl 5. kez düzenlenecek. Yarın başlayacak Festival, 24, 25, 26 Haziran'da Zafer Park'ta yapılacak.
Çankaya Belediyesi'nin kadınlara gelir desteği amaçlı "Elimin Emeği Evimin Ekmeği" projesi kapsamında sürdürdüğü Kadın Emeği Festivali bu yıl 5. kez Başkentlilerle buluşacak. 24, 25, 26 Haziran'da Zafer Park'ta düzenlenecek festivalde, Melike Demirağ ve Melek Mosso konserleri olacak. 250 kadının el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulacağı festivalde, yedi konser, kukla ve palyaço gösterileri ile zumba dans etkinlikleri de üç gün boyunca Çankayalılarla buluşacak.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Kadınları her alanda güçlendirmek, eşit imkan ve hizmetler sağlamak amacıyla farklı alanlarda öncü çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi haziran ayının son haftasında beşinci kez Kadın Emeği Festivali'ni düzenleyeceğiz. Bu festival ile kadınlarımıza büyük ölçüde gelir desteği sağlıyoruz. Çünkü Çankaya Belediyesi kadınların ve çocukların belediyesidir" diye konuştu.
Festivalin programı şöyle:
24 Haziran 2022, Cuma
16.00- I-Pop Konseri
20.30- Melike Demirağ Konseri
25 Haziran 2022, Cumartesi
16.00- On'lar A Capella Konseri
20.30- Melek Mosso Konseri
26 Haziran 2022, Pazar
14.00- Ankara Modern Orkestrası Konseri
17.00- Figen Genç Konseri
20.30- Çankaya Kadın Orkestrası Konseri
Orkestra Şefi: İlkim Yılmaz
Solist: Derya Özer