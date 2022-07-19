Çankaya'da İlk 6 Ayda 118 Sokak Hayvanına Yeni Yuva

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yılın ilk altı ayında 10 bin 281 sokak hayvanına tedavi işlemi uyguladı. 118 sokak hayvanını ise sıcak yuvasına kavuşturdu.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yılın ilk altı ayında 10 bin 281 sokak hayvanına tedavi işlemi uyguladı. Merkez, 118 hayvanı ise sıcak yuvasına kavuşturdu. 635 sokak hayvanına kuduz aşısı, bin 258 sokak hayvanına ise antiparaziter tedavi uygulaması yapıldı.

HAYVAN POPÜLASYONU İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sokak hayvanı popülasyonunu dengelemek için kısırlaştırma çalışmalarına aralıksız devam eden Çankaya Belediyesi, 2022 yılının ilk altı ayında 769 sokak hayvanına kısırlaştırma tedavisi uyguladı. Yılda ortalama 8 yavruya sahip olabilen bir dişi köpeğin yavrular arasında hiç ölüm olmadığı takdirde, 6 yılın sonunda 531 bin 441 köpek nüfusuna dönüşebildiği bilgisini paylaşan yetkililer, kısırlaştırmanın bu anlamda öneminin bir kez daha altını çizdi.

ANKA / Yerel