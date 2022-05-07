Çankaya'da İki Büyük Sergi

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) -

Çankaya Belediyesi'nin kültür merkezleri, 9 Mayıs ve 13 Mayıs'ta iki büyük sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, yeni sezondaki ilk büyük sergisinde Ressam Emin Güler'i konuk edecek. Güler'in "Umut Varsa Eğer" Sergisi 9-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak.

Çankaya'nın en yeni sanat merkezi Fikret Otyam'da ise sezonun ilk sergisi, 13 Mayıs'ta açılıyor Ünlü sanatçı Veli Aras Yalçınkaya'nın deneysel sergisi "Fazlalıklar", 13 Mayıs - 6 Temmuz 2022 tarihleri arasında Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde Başkentli sanatseverleri konuk edecek.