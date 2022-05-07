Çankaya'da İki Büyük Sergi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çankaya'da İki Büyük Sergi

ANKA - Emel Türegün - Yerel
 - Güncelleme:
Çankaya'da İki Büyük Sergi

Çankaya Belediyesi'nin kültür merkezleri, 9 Mayıs ve 13 Mayıs'ta iki büyük sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) -

Çankaya Belediyesi'nin kültür merkezleri, 9 Mayıs ve 13 Mayıs'ta iki büyük sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, yeni sezondaki ilk büyük sergisinde Ressam Emin Güler'i konuk edecek. Güler'in "Umut Varsa Eğer" Sergisi 9-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak.

Çankaya'nın en yeni sanat merkezi Fikret Otyam'da ise sezonun ilk sergisi, 13 Mayıs'ta açılıyor Ünlü sanatçı Veli Aras Yalçınkaya'nın deneysel sergisi "Fazlalıklar", 13 Mayıs - 6 Temmuz 2022 tarihleri arasında Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde Başkentli sanatseverleri konuk edecek.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Çankaya Belediyesi, Zülfü Livaneli, Çankaya, Mayıs, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title