Çankaya'da Festivaller Ayı Başlıyor

Çankaya, kasım ayını 6 sergi, 2 konser ve 3 büyük festivalle karşılıyor. Çankaya'nın kültür merkezleri, kasım ayında da sanatseverlerin ilk adresi olacak.

Çankaya'nın kültür merkezleri, kasım ayında birbirinden değerli 6 sergi, 2 konser ile Ankara Film Festivali, Ankara Caz Festivali ve Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

FESTİVAL AYI

Çankaya'da ilk büyük etkinlik, 2 Kasım'da 34. Ankara Film Festivali ile başlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya festivallerinden özenle seçilmiş filmler, Ankara Film Festivali seyircisi ile buluşacak. Bu yılın dikkat çeken yapımları arasında yer alan, Almanya'nın 2024 Akademi Ödülleri aday adayı olarak seçilen ve okulda hırsızlıkla suçlanan bir öğrenci ile öğretmeni arasında geçen, Türk asıllı Alman yönetmen İlker Çatak'ın son filmi "Öğretmenler Odası" festivalde izleyicilerle buluşacak. Film, 2023 Berlin Film Festivali'nden de 2 ödül birden kazanmıştı. 34. Ankara Film Festivali, 10 Kasım'a kadar sürecek.

27. Uluslararası Ankara Caz Festivali de 15-25 Kasım 2023 tarihleri arasında Başkentlilerle buluşacak. Çankaya Belediyesi'nin desteğiyle 27. yılı kutlayan festivalin bu yılki teması özgürlük olarak belirlendi. Festivalde dünyaca ünlü onlarca sanatçı ve grup 10 gün boyunca Çankaya'da caz rüzgarları estirecek.

Kasım ayını son büyük etkinliği ise 17 Kasım'da perdelerini açacak 26'ncı Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali olacak. 26 oyuna ev sahipliği yapacak festival, 17-27 Kasım günleri arasında düzenlenecek. 17 Kasım saat 19.30'da Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nün oynayacağı "Gecenin Ardından" dans-müzik gösterisi ile açılışı gerçekleştirilecek. Festivalde, onur ödülü ve emek ödülü de sahiplerine sunulacak. Festival Onur ödülü Tiyatro Sanatçısı Orhan Aydın'a, Emek ödülü ise Tiyatro Sanatçısı Mehmet Ulusoy'a verilecek.