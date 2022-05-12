Çankaya'da "Engelsiz" Müzik ve Dans

Çankaya Belediyesi'nin 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlerinin adresi, Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi oldu. Engelsiz merkezin öğrencileri yıl boyunca hazırladıkları tiyatro, dans ve müzik gösterileriyle hem Anneler Günü'nü hem de Engelliler Haftası'nı kutladı.

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde yer alan Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kutlamalar, spor atölyesinin "Terazi Lastik Jimnastik" gösterisi ile başladı. Merkezin öğrencileri jimnastikteki gelişimlerini parkur oyunlarıyla gösterdi. Müzik ve mini konserlerle devam eden etkinlik, "Küçük Kara Balık" tiyatro oyunu ve "Yaramaz Kedi Rondo" müzikali ile sürdü. Aşık Veysel Müzik ve Dans Atölyesi'nin Halk Dansları gösterisi ile "Çılgın Ritimler" bateri performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

ANNELERE HEDİYE

Merkezin öğrencileri yıl boyunca hazırlandıkları gösterilerin ardından yorgunluklarını da dans ve konserle attı. Öğrenciler, Gazi Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı konser öncesinde kendi el emeği ile yaptıkları hediyeleri de annelerine verdi.