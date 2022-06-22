Çankaya'da En Uzun Gün Müzikle Kutlandı Çankaya Belediyesi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nü Yüksel Caddesi'nde düzenlediği konserlerle kutladı. Çankaya Belediyesi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nü Yüksel Caddesi'nde düzenlediği konserlerle kutladı. Çankaya Belediyesi Bandosu'nun gösterisiyle başlayan kutlamalar, Rumeli-i Şahane Grubu ve Meriç Çalışkan konserleri ile sürdü. Dünya Müzik Günü'nün ilk gün etkinlikleri, Watchout Band konseri ile tamamlandı. Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği konserlerde sanatçılar, izleyenlere müzik dolu bir akşam yaşattı. Dünya Müzik Günü kutlamaları, bugün de sürecek. Çankayalı müzikseverler bugün klasik müzik konserleriyle buluşacak. ANKA / Yerel Çankaya Belediyesi 21 Haziran Rumeli Yerel Haberler

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