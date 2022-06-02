Çankaya'da Dünya Çevre Günü'nde Şenlik Var - Haberler

Çankaya Belediyesi, Bahçelievler Derneği ile birlikte 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 'Kapımdaki Doğa: Sokak Ağaçları Projesi'ni düzenleyeceği şenlikle başlatıyor.

Çankaya Belediyesi ve Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sokaklardaki ağaç varlığının önemini herkese anlatmak ve Çankaya'nın sembolü sokak ağaçlarını birlikte korumak için 'Kapımdaki Doğa: Sokak Ağaçları Projesi'ni başlatıyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nın 50. yılında, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Bahçelievler'de düzenlenecek "Semt Şenliği" ile başlatılacak proje, sokak ağaçlarının sürdürülebilir yönetimi için gerekli olan 'Kent Ağaç Atlası' veri tabanının oluşturulması ve izlenmesini de kapsayacak.

5 HAZİRAN'DA BAHÇELİ'DE ŞENLİK VAR

Projenin tanıtımının yapılacağı şenlikte gün boyu sürecek konserler, atölyeler, belgesel film gösterimi ve yürüyüş etkinlikleri yer alacak.