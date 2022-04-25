Çankaya'da Çocuklar 23 Nisan Şenliğinde Eğlendi

Çankaya Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği, "23 Nisan Çocuk Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu. İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar gün boyu eğlenceli aktivitelere katılarak bayramlarını kutladılar.

Çankaya Belediyesi 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini pazar günü de sürdürdü. 23 Nisan'dan bir hafta önce çocuklara oyuncak dağıtımı, atölye çalışmaları ve sergi gibi etkinliklerle kutlamaları başlatan ve 23 Nisan gününü de Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğunun gösterileri, Gençlik Bandosu ve Anıtpark'ta düzenlenen Bin Çocuk Korosu'nun muhteşem konseri ile Çankaya Belediyesi, 24 Nisan Pazar günü de kutlamaları sürdürdü.

GÜN BOYU OYUN VE EĞLENCE

Birlik Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne aileler çocuklarıyla birlikte erken saatlerde geldiler. Tahta bacaklar, jonglörler, palyaçolar, sihirbazlık gösterileri, balon şov ve hayvan bandosu ile eğlenen çocuklar düzenlenen yarışmalara da katılarak keyifli vakit geçirdiler. Alandaki kırlangıçları içlerinden geldiği gibi özgürce boyama imkanı bulan çocuklar, şişme oyuncaklardan oluşan oyun alanının tadını da çıkardılar.

Çankaya Belediyesi'nin tüm çocuklara Türk Bayrağı, şapka ve çocuk kitapları serisi armağan ettiği şenlikte kendilerine ikram edilen patlamış mısır ve pamuk şekeri de çocukların eğlencesine lezzet kattı.