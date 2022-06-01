Çankaya'da Asfalt Sezonu Başladı - Haberler

Çankaya Belediyesi yaz aylarıyla birlikte asfalt sezonunu açtı. Çankaya Belediyesi, yıl sonuna dek sürecek asfalt çalışmalarına Huzur Mahallesi ile başladı.

Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ' Çankaya'nın asfalt ve kaldırım sorunu kalmayacak' sözünden hareketle altyapı çalışmalarına hız katan Çankaya Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte asfalt sezonunu açtı.

Çankaya Belediyesi yıl sonuna dek sürecek asfalt çalışmalarına, Huzur Mahallesi 1110 Sokak'taki tam kaplama çalışmalarıyla başladı. Yakupabdal Mahallesi'nde yer alan Asfalt Üretim Tesisi'nde kendi işçisi ile ilçenin ihtiyacı olan asfaltı üreten Çankaya Belediyesi, Aralık ayına dek sürecek asfalt çalışmalarında ihtiyaca göre tüm ilçede koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürecek.

HEDEF 100 BİN TON

İlçede yer alan 123 mahalle ve 4 bine yakın sokakta asfalt çalışmalarına devam edecek olan Çankaya Belediyesi, 2022 yılı için hedeflediği 100 bin ton asfaltı ilçede kullanacak.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Vatandaşlarımızın iyi ki Çankaya'da yaşıyorum diyebilecekleri hizmetleri birer birer yerine getiriyoruz. Onların kendilerini rahat, huzurlu ve mutlu hissedecekleri bir Çankaya için tüm çalışma arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.