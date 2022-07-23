Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri Başladı - Haberler

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Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri Başladı

ANKA - Yerel
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Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri Başladı

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri 22 Temmuz'da Aşıkpaşa Kapalı Pazar Yeri'ndeki ilk gösterim ile başladı. Beş hafta sürecek etkinlikte, 13 farklı noktada dört film Çankayalılara nostalji dolu günler yaşatacak.

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri 22 Temmuz'da Aşıkpaşa Kapalı Pazar Yeri'ndeki ilk gösterim ile başladı. Beş hafta sürecek etkinlikte, 13 farklı noktada dört film Çankayalılara nostalji dolu günler yaşatacak.

Çankaya'nın geleneği 'Açık Hava Sinema Günleri', 22 Temmuz'da Bademlidere Aşıkpaşa Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen ilk gösterim ile başladı. Aykut Enişte 2 filminin gösterildiği etkinlikte Bademlidere, Aşıkpaşa ve çevre semtlerde yaşayan yüzlerce Çankayalı nostaljik bir Çankaya akşamında bir araya geldi. Pazaryerlerini haftanın yedi günü yaşayan kent merkezlerine dönüştüren Çankaya Belediyesi, Açık Hava Sinema Günleri ile ilçede yaz ayları boyunca filmleri seyirciyle buluşturmaya devam edecek. Etkinlik, 23 Temmuz Cumartesi günü Uğur Mumcu Parkı ve 24 Temmuz Pazar Esat Pazaryeri'nin üstünde yer alan Özgürlük Meydanı'nda devam edecek.

PATLAMIŞ MISIR VE GAZOZ İKRAM EDİLİYOR

Sezon filmleriyle açık havada sinema keyfi yaşatan Çankaya Belediyesi, bu yıl Aykut Enişte 2, Eltilerin Savaşı, Zoraki Misafir ve The Father (Baba) filmlerini Başkentlilerle buluşturacak. Etkinliklere katılan Çankayalılar, patlamış sıcak mısır ve gazoz ikramı ile açık havada sinema keyfi yaşıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Kurban Bayramı'nın ardından açık hava sinema nostaljisini Çankayalı hemşerilerimizle yeniden buluşturduk. Yaz ayları boyunca parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazar yerlerinde birbirinden güzel etkinliklerde Çankayalılarla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

ANKA / Yerel

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