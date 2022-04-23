Çankaya'da 23 Nisan Coşkusu

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) -

Çankaya Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yönelik etkinliklerinin ilki, Çayyolu Atapark'ta düzenlenen resmi tören ile başladı. Çankayalılar, marşlar eşliğinde ve Hoytur Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileri ile bayram coşkusu yaşadı.

Çankaya Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliklerinin ilk durağı, Çayyolu Atapark oldu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in Atatürk Anıtına çelenk koyması ile başlayan resmi tören, 23 Nisan otobüsünden yükselen marşlar, bando ve Hoytur Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileri ile renklendi.

Atapark'ta Çankayalılar'a seslenen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bu bayram içinde ulusal egemenlik kavramını barındıran ve çocuklara armağan edilmiş büyük bir bayramdır. Milli Mücadelimiz, Kurtuluş Savaşımız emperyalizme karşı bağımsızlık savaşının olmasının yanı sıra padişaha karşı milletin egemenliğinin de mücadelesi olmuştur" dedi.

Devletin ve egemenliğin sahibinin millet olduğuna vurgu yapan Başkan Alper Taşdelen, şöyle devam etti:

"İstanbul'da Sevr'e imza atan, emperyalizme boyun eğen padişah, Ankara'da ise ulusal bağımsızlık mücadelesi veren, milletine güvenen Mustafa Kemal Paşa vardı. Ulusal egemenlik kavramı işte o mücadelenin içinde filizlendi, Cumhuriyetin ilanıyla da hayata geçti. Devleti yönetmek için bir meşruiyet gerekir. Mustafa Kemal devletin sahibinin, egemenliğin sahibinin o meşruiyetin sahibinin milletin kendisi olduğunu söylemiştir. Saltanatın kaldırılması, egemenliğin millete verilmesidir. Milli mücadele yürütürken dahi temeline Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, yani milleti almıştır. Meclis hükümet sistemi getirmiştir kendi Başkomutanlık yetkisini bile, düşman burada ben başkomutanım, yetkinin sahibiyim dememiş o yetkiyi TBMM'den istemiştir. Egemenliğin sahibinin millet olduğunun altını çizmiştir."

Ulusal egemenlik kavramının Türkiye tarihi açısından hem demokrasinin hem laikliğin temelini oluşturduğunu hatırlatan Alper Taşdelen, "Milli mücadeleyi TBMM'den yürütürken Mustafa Kemal aslında laikliğin de adımlarını atmış oldu. Biz de O'nun açtığı yolda gösterdiği hedefe yürüyen Mustafa Kemal'in askerleri olarak O'nun bütün değerlerine, devrimlerine sahip çıktığımız gibi Türkiye'de demokrasinin ve özgürlüğün teminatı olan ulusal egemenlik kavramına ve laikliğe sonuna kadar sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Egemenlik milletinse güçler ayrılığı yasama, yürütme ve yargı dengesinin de çok iyi ve TBMM'nin yani yasamanın güçlü bir şekilde olması lazım. Umarız en kısa zamanda tekrar yasama erki daha güçlü bir şekilde hayata geçecek" dedi.

Taşdelen, Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir devrimci olarak ulusal egemenlik gününü çocuklara armağan etmesinin, Cumhuriyet ve Cumhuriyet devrimlerinin bir dogma olmadığının, Atatürkçülüğün değişimle beraber yenilendiğinin altını çizdi. Değişimin ancak gençler ve yeni nesillerle sağlanacağını kaydeden Taşdelen, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Çocuklarımıza armağan edilen bu güzel bayram hepimizin geleceğini temsil ediyor. Ne mutlu ki Türk Milletinin Atatürk gibi bir önderi var. Ne mutlu ki bilim ve akla dayanan çağdaş uygarlık yolumuz var. Atamızın ilçesi Çankaya'dan Atamıza bir daha seslenmek istiyorum. 'Açtığın yolda gösterdiğin hedefte hiç durmadan yürüyeceğimize ant içeriz', Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum, daha güzel daha aydınlık yarınlarda bu bayramlarımızı daha güzel daha coşkulu kutlayacağımıza yürekten inanıyorum. O aydınlık günlerin çok yakın olduğunu biliyoruz ve inanıyoruz. Atamızın ilçesi Çankaya bu yolda her zaman dimdik yürüyecektir ve Atasının izinde olmaya sonsuza kadar da devam edecektir."