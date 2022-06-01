Çankaya Belediyesi, Yeni Çayyolu Hizmet Binasının Temelini 4 Haziran'da Atıyor - Haberler

Çankaya Belediyesi vatandaşların kent merkezine gelmesine gerek kalmadan, mahallesinden belediyenin tüm hizmetlerine ulaşmasını sağlamak için yatırımlarına bir yenisini ekliyor. Çankaya Belediyesi, Yıldız Hizmet Binasından sonra Çayyolu'na yeni bir hizmet binası inşa edecek.

Kızılay'da bulunan ana binasının yanı sıra ek hizmet binalarıyla da belediye faaliyetlerine vatandaşın kolay erişimini sağlayan Çankaya Belediyesi, tüm hizmetlerini Çayyolu bölgesinde yeni bir hizmet binası inşa edecek. Çayyolu bölgesinde birçok mahallenin de yararlanacağı yeni hizmet binasının temeli 4 Haziran saat 14.00'te atılacak.

ÇANKAYA EVİ DE YER ALACAK

2 kattan oluşacak 3 bin 211 metrekarelik yeni hizmet binasında, kütüphane, konser ve konferans salonu ile kafeterya bulunacak. Çankayalılar, içerisinde 16 derslikli Çankaya Evi'nin de yer alacağı tesiste; hobi kurslarından spora, müzik eğitiminden yabancı dil eğitimine birçok branşta hizmet alma imkanı bulacak. Çayyolu Hizmet Binası'nda belediye işlemleri için de pek çok hizmet birimi yer alacak.

"DAİMA İLERİ"

Yeni eserleri Çankaya'ya kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bizim için durmak yok. Çankaya'nın dört bir yanında yaptığımız, ortaya koyduğumuz bu gibi eserler bulundukları bölgenin değerine değer katıyor. Biz ranta değil halka yatırım yapıyor, halkın olanı halka kazandırıyoruz. Çankaya ve Çankayalılar için durmuyor, ileri daima ileri diyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel