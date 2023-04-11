Çankaya Belediyesi Veterinerleri, Bu Yılın İlk Üç Ayında 7 Bin 63 Sokak Hayvanına Tedaviye Yönelik İşlem Yaptı

Çankaya Belediyesi veterinerleri, 2023'ün ilk çeyreğinde 7 bin 63 sokak hayvanının tedavisine yönelik tıbbi müdahalede bulundu.

Çankaya Belediyesi tarafından kurulan Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi; 6 veteriner hekim, 2 veteriner teknikeri ile hizmete devam ediyor. Merkezde, 2023 yılının ilk çeyreğinde 7 bin 63 sokak hayvanının tedavisine yönelik tıbbi işlem yapıldı. Merkez 607 sokak hayvanına kısırlaştırma tedavisi, 605 hayvana ise kuduz aşısı yaptı.

2023'ün ilk çeyreğinde sokak hayvanlarını sahiplenme sayısında ise önceki yıllara oranla görülür bir biçimde düşüş yaşandı. 2023'ün ilk çeyreğinde sadece 58 sokak hayvanı sahiplenildi.