Çankaya Belediyesi, 'Uluslararası Gençlik ve İklim Krizi' Paneli Düzenledi - Haberler

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Çankaya Belediyesi, 'Uluslararası Gençlik ve İklim Krizi' Paneli Düzenledi

ANKA - Yerel
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Çankaya Belediyesi, 'Uluslararası Gençlik ve İklim Krizi' Paneli Düzenledi

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençleri ve genç diplomatları, “Uluslararası Gençlik ve İklim Krizi” panelinde ağırladı.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençleri ve genç diplomatları,"Uluslararası Gençlik ve İklim Krizi" panelinde ağırladı.

Çankaya Belediyesi düzenlediği iklim krizi paneliyle, dünya gençleri ve genç diplomatları bir araya geldi. Panele konuşmacı ve izleyici olarak Türkiye'nin yanı sıra Danimarka, Fransa, Avusturya, İtalya, Hollanda, Romanya, Kamerun, Azerbaycan, İsrail, Endonezya, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Peru'dan gençler katıldı.

Panelde, 'İklim Krizi ve Gençlik Alanında Uluslararası Durum', 'Gençler İklim Krizinden Nasıl Etkileniyor', 'Gençler İklim Krizi Konusunda Nasıl Eyleme Geçmeli' konu başlıkları ele alındı. Gençler, ülkelerindeki değişimi, deneyimlerini ve gözlemlerini katılımcılarla paylaştı; Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında, iklim krizinin ne boyutlara geldiğini aktardı.

ANKA / Yerel

Amerika Birleşik Devletleri Çankaya Belediyesi gençlik Yerel Haberler

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