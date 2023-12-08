Çankaya Belediyesi Uluslararası Afet Yönetimi Paneli Düzenledi

Çankaya Belediyesi, afetlerin önlenmesi, afet riskinin azaltılması ve afetlerin yönetilebilmesi konularının ele alındığı Uluslararası Afet Yönetimi Paneli düzenledi. 11 ülkeden büyükelçilik temsilcisinin katıldığı panelde deprem başta olmak üzere afetlerde atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Çankaya Belediyesi, afetlerin önlenmesi, afet riskinin azaltılması ve afetlerin yönetilebilmesi konularının ele alındığı Uluslararası Afet Yönetimi Paneli düzenledi. 11 ülkeden büyükelçilik temsilcisinin katıldığı panelde deprem başta olmak üzere afetlerde atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Afetlerde yardım seferberliği ve dayanışma örneği sergileyen Çankaya Belediyesi, bu alanda yapılan çalışmaları desteklemeye ve iyileştirmeye yönelik adımlar atmayı sürdürüyor. Afet riskinin azaltılması ve yönetilebilmesi için alandaki paydaşlarıyla işbirliği yapan Belediye, uluslararası tecrübelerden de faydalanıyor. Çankaya Belediyesi, 11 ülkenin büyükelçilik yetkilisinin katılımıyla "Uluslararası Afet Yönetimi Paneli" gerçekleştirdi.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen panele İtalya, Japonya, Filipinler, Şili, Singapur, Brezilya, Peru, Yeni Zelanda, Çin, Paraguay ve Bangladeş ülkelerinin elçilik yetkilileri katılarak kendi ülkelerindeki afetleri önlemek için neler yaptıklarına dair tecrübelerini aktardı.

ULUSLARARASI ÖLÇEKTEKİ TECRÜBELER AKTARILDI

İki oturumdan oluşan panelin ilk oturumunda afetlerde hasar ve can kaybının en aza indirilmesi noktasında farklı disiplinler ile temas halinde çalışmanın önemine vurgu yapan temsilciler, yerel ve merkezi ölçekteki çalışmalarını ve ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarının projelerini aktardı. Deprem başta olmak üzere sel, tsunami, su baskını, yangın ve iklim değişikliği kaynaklı afetlerin önlenmesiyle ilgili ülkelerinde yapılan önleme ve eğitim çalışmalardan örnekler sunan temsilciler ayrıca güncel teknolojik gelişmelerin afet riskinin azaltılmasına katkısına, afetlere dirençli kent yapısı modellerine ve kent bilincinin oluşturulması için yapılabileceklere de dikkat çekti. Panelde Türkiye adına ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban söz aldı.

Panelin ikinci oturumu ise soru cevap kısmının ardından temsilciler, AKUT ve AFAD personelinin de aralarında bulunduğu fotoğraf çekimiyle sona erdi.