Çankaya Belediyesi'nin Üniversite Tercih Desteği Başladı

Çankaya Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz tercih desteği vermeye başladı.

Çankaya Belediyesi, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde dün tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Karacan Akademi iş birliğiyle rehber öğretmenler tarafından yürütülen ücretsiz danışmanlık hizmeti, 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Üniversite adayları, tercih listelerini oluştururken yardım almak için 458 89 00/1841 ve 1842 numaralı hat üzerinden randevu alabilecek. Danışmanlık görüşmeleri, 5 Ağustos Cuma gününe kadar hafta sonu da dahil olmak üzere her gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında yapılacak.

Gençlere yönelik hizmetlere önem verdiklerini ve gençlerin geleceğini belirleyen üniversite tercihlerinin önemli bir aşama olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şunları söyledi:

"Ülkemizin geleceği gençlerimiz sınavları tamamlayarak üniversite yolunda ilk basamağı ekonomik zorluklara rağmen geçmiş oldular. Biz de bu aşamada kendilerine doğru tercih konusunda elimizden gelen desteği vereceğiz. Dileğim akademik eğitim tercihlerinin istedikleri şekilde sonuçlanması, tüm gençlerimize başarı ve şans diliyorum."