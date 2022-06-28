Çankaya Belediyesi'nin Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Portalı, Ziyaretçilerini Bekliyor - Haberler

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Çankaya Belediyesi'nin Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Portalı, Ziyaretçilerini Bekliyor

ANKA - Yerel
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Çankaya Belediyesi'nin Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Portalı, Ziyaretçilerini Bekliyor

Çankaya Belediyesi’nin, sokak hayvanlarını sahiplendirmek için oluşturduğu portal, ziyaretçilerini bekliyor.

Çankaya Belediyesi'nin, sokak hayvanlarını sahiplendirmek için oluşturduğu portal, ziyaretçilerini bekliyor.

Sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirilen projeyle "satın alma, sahiplen" düşüncesini yaygınlaştırmaya çalışan Çankaya Belediyesi, sahiplendirme portalı olarak kurduğu https://sansli.cankaya.bel.tr/ adresi üzerinden hayvanlara sıcak bir yuva bulmayı amaçlıyor.

Sahiplendirme portalında, her bir sokak hayvanı için ayrı bir sayfa bulunuyor. Hayvanların farklı fotoğraflarının da yer aldığı bilgi panelinde; ırk, yaş, cinsiyet, kilo, renk bilgileri veriliyor, hayvanların hikayeleri okunabiliyor. Portalda, sahiplendirilerek yeni yuvasına kavuşan sokak hayvanlarının mutluluğuna da yer veriliyor. Bugüne kadar, 21 sokak hayvanı, https://sansli.cankaya.bel.tr/ adresi üzerinden yuvasına kavuşturuldu.

ANKA / Yerel

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