Çankaya Belediyesi'nin Ayrancı ve Ümitköy Organik Pazarları Başkentlilere Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Çankaya Belediyesi’nin Ayrancı ve Ümitköy Pazaryerleri’nde vatandaşları doğal ürünlerle buluşturduğu organik pazarlar, sağlıklı ürün tüketmek isteyen Ankaralılara hizmet vermeye devam ediyor.

Çankaya Belediyesi'nin Ayrancı ve Ümitköy Pazaryerleri'nde vatandaşları doğal ürünlerle buluşturduğu organik pazarlar, sağlıklı ürün tüketmek isteyen Ankaralılara hizmet vermeye devam ediyor.

Vatandaşların doğal ve sağlıklı gıdaya erişimine destek sunan Çankaya Belediyesi, yeni nesillerin sağlıklı beslenebilmesi için Ayrancı bölgesinden sonra Ümitköy'de de organik ürünler pazarı kurdu. Her hafta pazar günleri kurulan ve sağlıklı ürünlerin yanı sıra kaliteli gıda ihtiyacını da karşılamaya dönük hizmet verilen organik ürün pazarlarında üretici ürünlerini doğrudan tüketici ile buluşturuyor. Özellikle bebek sahibi aileler ve hasta yakınları her pazar günü organik ürünlere kent merkezinde erişme imkanı buluyor.

Organik ürün pazarlarında Çankaya Belediyesi hem ürünleri üretim yerlerinde denetliyor hem de organik ürün sertifikası olmayan ürünlerin pazarlarda satılmasına izin vermiyor.