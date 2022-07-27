Çankaya Belediyesi'nden Yeni Bebeği Olan Ailelere, 'Hoş Geldin Bebek' Seti

Çankaya Belediyesi sağlık ekipleri, yeni bebeği olan aileleri ziyaret ederek ailelere, 'Hoş Geldin Bebek' seti armağan ediyor.

İlçe genelinde yeni doğmuş bebekleri ve ailelerini evlerinde ziyaret eden Çankaya Belediyesi hemşireleri, bebek bakımıyla ilgili genel sağlık bilgilerini ebeveynlere aktarıyor. Ziyarette, bebeklere yüzde yüz pamuk ipliği ile üretilen doğal ve sağlıklı anti alerjik battaniye, zıbın üstü, iç zıbın, bere, zıbın altı, badi, atlet, mendil, önlük, eldiven ve bebek anne omuz örtüsünün bulunduğu 11 parçadan oluşan yeni doğan seti armağan ediliyor.

Belediye, yurttaşların 'Hoş Geldin Bebek' setine ulaşması için muhtarlıklara ve aile hekimliklerine bilgilendirme broşürü bırakıyor. Bebek setinden edinmek isteyenlerin Çankaya'da ikamet etmesi koşulu bulunuyor. Ebeveynler ayrıca 0 312 458 89 00/1199 numaralı telefon aracılığıyla set için talepte bulunabiliyor.