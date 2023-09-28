Çankaya Belediyesi'nden Vefa Gezisi

Çankaya Belediyesi, eylül ayı boyunca belediyenin yaşlı bireylere hizmet verdiği Baharevleri üyeleri, engelliler ve yakınları ile gazi ve şehit yakınlarına kültür gezisi düzenledi. Çankaya Belediyesi, Amasra, Safranbolu ve Kapadokya’da 400 Çankayalıyı misafir etti.

Çankaya Belediyesi, eylül ayı boyunca belediyenin yaşlı bireylere hizmet verdiği Baharevleri üyeleri, engelliler ve yakınları ile gazi ve şehit yakınlarına kültür gezisi düzenledi. Çankaya Belediyesi, Amasra, Safranbolu ve Kapadokya'da 400 Çankayalıyı misafir etti.

Çankaya Belediyesi, eylül ayı boyunca belediyenin yaşlı bireylere hizmet verdiği Baharevleri üyeleri, engelliler ve yakınları ile gazi ve şehit yakınlarına yönelik kültür gezisi düzenledi. Çankaya Belediyesi, Amasra, Safranbolu ve Kapadokya'da 400 Çankayalıyı misafir etti.

Çankaya Belediyesi'nin yaşlı vatandaşlara akranları ile bir arada hoşça vakit geçirmeleri için hizmet verdiği Baharevleri üyeleri ile gazi ve şehit yakınları, sonbaharın ilk ayını kültür gezisi ile geçirdi. Mevsim normallerinin üzerinde geçen yaz aylarının ardından kültür gezisiyle hem eğlenen hem dinlenen vatandaşlar, gezide bir arada olmanın keyfini çıkardı.