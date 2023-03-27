Çankaya Belediyesi'nden Türkiye'de Bir İlk:  Atık Getirme Merkezi ve Geri Dönüşüm Merkezi

Çankaya Belediyesi, geri dönüştürülebilir atıkları, ilçedeki konteynerlerin yanı sıra 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Geri Dönüşüm Merkezi’nde topluyor. Geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanması amacıyla vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği iki merkez oluşturan Çankaya Belediyesi, Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından incelenerek onaylanan merkezlerde, 14 tür geri dönüştürülebilir atık toplanabiliyor.

Çankaya Belediyesi, geri dönüştürülebilir atıkları, ilçedeki konteynerlerin yanı sıra 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Geri Dönüşüm Merkezi'nde topluyor. Geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanması amacıyla vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği iki merkez oluşturan Çankaya Belediyesi, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından incelenerek onaylanan merkezlerde, 14 tür geri dönüştürülebilir atık toplanabiliyor.

Çankaya Belediyesi'nin farklı atıkları tek bir yerde topladığı birimlerden 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Birlik Mahallesi 451.Cadde'de; Alacaatlı Geri Dönüşüm Merkezi ise Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. Alacaatlı Cad. ile 2889/1 Sok. arasında bulunuyor. Atık toplama merkezlerinde, kağıt, plastik, metal, cam, tekstil, pil, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, bitkisel atık yağ, ömrünü tamamlamış lastikler ve hacimli atıkların bırakılabileceği konteynerler bulunuyor.

DOĞA DOSTU GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİ

1.Sınıf Atık Getirme Merkezi, hafta içi 08.00-24.00, cumartesi 09.00-24.00, pazar ise 12.00-24.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Alacaatlı Geri Dönüşüm Merkezi'ne ise haftanın her günü saat 24.00'e kadar atıklar bırakılabiliyor. Geri Dönüşüm Merkezi'nin bir diğer özelliği de yeşil alan ve bitkilendirme alanlarına ağırlık verilmesi oldu. 2 bin 402 metrekare alana sahip Alacaatlı Geri Dönüşüm Merkezi, oturma alanı ve bin 085 metrekare yeşil alanlarıyla bir park olarak da hizmet veriyor. Doğayla uyumlu malzemelerle donatılan merkezde, konteynerlerin üstü de bitkilendirilen bir yeşil çatı ile kapatıldı.