Çankaya Belediyesi'nden, 'Sünnet Şöleni' - Haberler

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Çankaya Belediyesi'nden, 'Sünnet Şöleni'

ANKA - Yerel
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Çankaya Belediyesi, maddi durumu elverişli olmayan ailelerin çocuklarını sünnet ettirdi. Sünnet töreninin ardından, Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda ‘Sünnet Şöleni’ düzenlendi.

Çankaya Belediyesi, maddi durumu elverişli olmayan ailelerin çocuklarını sünnet ettirdi. Sünnet töreninin ardından, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda 'Sünnet Şöleni' düzenlendi.

Çankaya Belediyesi, ilçede ikamet eden ailelerden muhtarlıklar aracılığıyla belirlenen 100 çocuğu, Sağlık Kart protokolü çerçevesinde anlaşmalı olduğu özel hastanelerde ücretsiz olarak sünnet ettirdi.

Çocuklar, ailelerinin de katıldığı şölende, animatörler eşliğinde dans edip şarkı söyledi. Yemek, mısır ve pamuk şeker ikramlarının olduğu şölende, 100 çocuğa bisiklet için hediye çeki verildi.

ANKA / Yerel

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