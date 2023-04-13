Çankaya Belediyesi'nden İstihdama Katkı Sağlayacak İş Birliği
Yerel Haberler
Çankaya Belediyesi'nin İş ve İstihdam Merkezi, farklı dönemlerde açtığı istihdam garantili eğitimlerine bir yenisini ekledi. İŞKUR ve Arabica Coffee ile iş birliği yapan Çankaya Belediyesi, 'Pastacılık Eğitimi' ile işsizliğe çözüm odaklı adım attı. İstihdam garantili, 512 saatlik eğitim sonunda katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya da sahip olacak.
Çankaya Belediyesi'nin İş ve İstihdam Merkezi, farklı dönemlerde açtığı istihdam garantili eğitimlerine bir yenisini ekledi. İŞKUR ve Arabica Coffee ile iş birliği yapan Çankaya Belediyesi, 'Pastacılık Eğitimi' ile işsizliğe çözüm odaklı adım attı. İstihdam garantili, 512 saatlik eğitim sonunda katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya da sahip olacak.
Eğitim sonunda mesleğin gerektirdiği nitelikleri karşılayan kursiyerler, Arabica Coffee üretim tesislerinde 'pastacı' olarak istihdam edilecekler. 20 kursiyerin katıldığı Pastacılık Eğitimi'nde iş birliği ile kursiyerlerin yol ve yemek ücretleri de karşılanıyor.
BARİSTA EĞİTİMLERİ DE SÜRÜYOR
Öte yandan, 2022 yılında başlatılan istihdam garantili Barista kursları da devam ediyor. 100. Yıl İş ve İstihdam Merkezi'nde verilen eğitimlerden birçok kursiyer yararlanıyor. Profesyonel kahve ekipmanlarıyla kahve hazırlamak ve sunmakla görevli kişi anlamına gelen "Barista" eğitiminde kursiyerlere kahve yapmanın yanı sıra iletişim, zaman ve stres yönetimi, mesleki temel İngilizce ve drama eğitimleri de veriliyor.
BARİSTALARA USTA ÖĞRETİCİ BELGESİ FIRSATI
Çankaya Belediyesi'nin iş birliği ile açtığı Barista eğitimini tamamlayan 20 ile 28 yaş arasındaki kursiyerler, işbaşı eğitim programı kapsamında istihdam edilerek 6 ay sonunda usta öğretici belgesi almaya da kaz kazanmış olacak.