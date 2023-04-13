Çankaya Belediyesi'nden İstihdama Katkı Sağlayacak İş Birliği

Çankaya Belediyesi'nin İş ve İstihdam Merkezi, farklı dönemlerde açtığı istihdam garantili eğitimlerine bir yenisini ekledi. İŞKUR ve Arabica Coffee ile iş birliği yapan Çankaya Belediyesi, 'Pastacılık Eğitimi' ile işsizliğe çözüm odaklı adım attı. İstihdam garantili, 512 saatlik eğitim sonunda katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya da sahip olacak.

Eğitim sonunda mesleğin gerektirdiği nitelikleri karşılayan kursiyerler, Arabica Coffee üretim tesislerinde 'pastacı' olarak istihdam edilecekler. 20 kursiyerin katıldığı Pastacılık Eğitimi'nde iş birliği ile kursiyerlerin yol ve yemek ücretleri de karşılanıyor.