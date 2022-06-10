Çankaya Belediyesi'nden Çocuklara Karne Şenliği - Haberler

Çankaya Belediyesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sona ererken ilk ve ortaokul öğrencileri için karne şenliği düzenliyor. 12 Haziran Pazar günü Uğur Mumcu Parkı'nda 15.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek şenlikte, çocukları eğlenceli sürprizler bekliyor.

Çankaya Belediyesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasına 1 hafta kala minik öğrenciler için karne şenliği düzenliyor. Pandemi döneminde ilk ve ortaokul öğrencilerine pek çok konuda destek veren Çankaya Belediyesi, sene sonunu da şenlikle tamamlıyor. Yıl boyunca çocuklara kumanya dağıtımından kırtasiye desteğine, çocuk kitaplarından bilim ve sanat atölyelerine kadar sosyal ve kültürel birçok etkinlikler düzenleyen Çankaya Belediyesi, karne şenliğiyle de öğrencilerin dönemi eğlenerek kapatmalarını sağlayacak.

12 Haziran Pazar günü 15.00-18.00 saatleri arasında Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenecek şenlikte öğrenciler, farklı etkinliklerle keyifli bir gün geçirecekler.

TAŞDELEN: "ÇOCUKLARIMIZA MUTLU BİR TATİL DİLİYORUM"

Covid-19 pandemisi nedeniyle öğrencilerin zor bir yılı daha geride bıraktıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Karne Şenliği düzenleyerek çocukların yaz tatiline mutlu bir başlangıç yapmalarını amaçladıklarını söyledi. Taşdelen, "Yorucu bir yılın ardından çocuklarımızı eğlendirebilmek ve yüzlerini güldürebilmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Tüm çocuklarımıza verimli, mutlu bir tatil dönemi diliyorum. Yeni dönemde de biz yine çocuklarımızın ihtiyaçları için desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

ANKA / Yerel