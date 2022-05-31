Çankaya Belediyesi'nden Çocuklara Erken Karne Hediyesi - Haberler

5. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali, 4 Haziran'da, Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde başlıyor. Çocuklar için film gösterimlerinin yapılacağı festivalde, minik öğrencilerin çektiği filmler de izleyici ile buluşacak ve ödüllendirilecek. 10 Haziran'a kadar sürecek festivalde 30'dan fazla film çocuklarla buluşacak.

Çankaya Belediyesi'nden öğrencilere erken karne hediyesi geliyor. Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde 5. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali 4 Haziran'da başlıyor. 10 Haziran'a kadar sürecek festivalde 30'dan fazla film çocuklarla buluşacak. Paneller, sergiler, atölyeler ve konserlere süslenecek festivalde, minik öğrencilerin çektiği filmler de izleyici ile buluşacak ve ödüllendirilecek.

2017'den bu yana her yıl Çankaya Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçen festival, 4 Haziran'da Konur Sokak'ta Fame Dans Gösterisi ve Şubadap Çocuk Konseri ile başlayacak. Film gösterimlerinin yanı sıra 5 Haziran'dan itibaren, çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyelerinin düzenleneceği festivalde, atölyelere Bademlidere Çankaya Evi ev sahipliği yapacak. 9 Haziran'da Mülkiyeliler Birliği'nde gerçekleşecek Çocuk Hakları Paneli ile devam edecek festivalde Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi fuaye alanında açılacak Uzun Çoraplı Pippi Sergisi de 10 Haziran'a kadar minik sanatseverlerle buluşacak.

Festivali takip edecek Ankaralılar, etkinlik takvimi ile ilgili tüm bilgileri 5. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali'nin sosyal medya hesaplarından ve cocuksineması.com adresinden öğrenebilecek.

"BİZ EN ÇOK ÇOCUKLARIN BELEDİYESİYİZ"

Çankaya Belediyesi'nin her yıl yaz aylarında çocuklar için birbirinden güzel etkinlik, festival ve şenliklere imza attığını hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Her zaman söylüyoruz; kreşlerimiz, müzik atölyelerimiz, Çankaya Evlerimiz, 23 Nisan Çocuk Evimiz, bebek kütüphanemizle biz en çok çocukların belediyesiyiz. Bu yıl da Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Tamamı ücretsiz olarak gerçekleşen tüm etkinliklere karne ve sınav heyecanı yaklaşan öğrencilerimizi davet ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel