Çankaya Belediyesi'nden Çocuklara Beslenme Takviyesi - Haberler

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Çankaya Belediyesi'nden Çocuklara Beslenme Takviyesi

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Çankaya Belediyesi'nden Çocuklara Beslenme Takviyesi

Çankaya Belediyesi, ilkokul çağındaki çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak amacıyla içerisinde meyve suyu, poğaça ve karışık kuruyemiş bulunan kumanyalar dağıtmaya başladı.

Çankaya Belediyesi, ilkokul çağındaki çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak amacıyla içerisinde meyve suyu, poğaça ve karışık kuruyemiş bulunan kumanyalar dağıtmaya başladı.

Ramazanda kurulan iftar çadırlarından Halk Kart'a, Gıda Kart'tan üniversite öğrencilerine akşam yemeğine kadar birçok projeyi hayata geçiren Çankaya Belediyesi, şimdi de çocuklar için harekete geçti.

Çankaya Belediyesi, ilkokul çağındaki çocuklara yönelik beslenme takviyesi uygulaması başlattı.

Gelir düzeyi düşük mahallelerde başlatılan uygulama ile çocukların beslenme saati için içerisinde meyve suyu, poğaça ve karışık kuruyemiş bulunan kumanyalar dağıtıldı.

"Çankayalı Çocuklar Sağlıkla Büyüyor" sloganıyla uygulamayı sürdüren Belediye, kumanyaları her gün çocukların sınıflarına kadar iletiyor.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Çankaya Belediyesi, Üniversite, Kuruyemiş, Yerel, Haberler

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