Çankaya Belediyesi'nden Bayram Öncesi İhtiyaç Sahiplerine Destek

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kurban Bayramı öncesi Halk Kart sahibi bin 441 hanenin hesabına 600 lira; Gıda Kart sahibi 10 bin 52 kişinin hesabına da 300 lira yatırıldığını açıkladı.

Taşdelen, belediyenin ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere maddi yardım için başlatılan Halk Kart ve Gıda Kart uygulamasının sürdüğünü kaydetti. Tüm yurttaşların yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik eden Taşdelen, bayram öncesi Halk Kart ve Gıda Kart ödemelerinin yapıldığını duyurdu.

' Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir' sloganıyla darda olan her yurttaşa el uzattıklarının altını çizen Taşdelen, pandemiyle başlayan ekonomik zorluklara karşı Çankayalılara hem maddi hem manevi destek olmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

ÜCRETSİZ AKŞAM YEMEĞİ UYGULAMASININ SAATLERİ GÜNCELLENDİ

Üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği uygulamasının devam edeceğini kaydeden Alper Taşdelen, yemek saatlerinin belediyede hafta içi 17.30-18.30, 100. Yıl Çankaya Evi'nde 17.30-19.00 olarak güncellendiğini kaydetti.

3 BİN İLKOKUL ÖĞRENCİSİNE OKULDA SICAK YEMEK

Taşdelen, yeni eğitim öğretim yılında ise 3 bin ilkokul öğrencisine destek olacaklarını dile getirdi. Hali hazırda çocuklu ihtiyaç sahibi ailelere süt dağıtımı, kıyafet ve ayakkabı desteği verildiğini belirten Taşdelen, "Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Çankaya'da dar gelirli bölgelerden belirlenen 35 mahallede 3 bin öğrencinin beslenme saatinde sıcak yemekleri Çankaya Belediyesi tarafından sıralarına götürülecek. Köfte, börek, tavuk, döner, pilav, hamburger, meyve, yoğurt, ayran gibi farklı alternatifli menülerle çocuklarımız okuldaki öğünlerini sağlıklı beslenme ile geçirecekler" dedi.

MUHTARLARA YAPILAN FATURA YARDIMI ARTIRILDI

Çankaya Muhtarlar Derneği hizmet lokali de Taşdelen'in katıldığı törenle açıldı. Taşdelen, törende yaptığı konuşmada, belediye olarak muhtarların da yanında olduklarını belirterek, muhtarlara ödenen 600 liralık fatura yardımı miktarını 900 liraya çıkardıklarını söyledi.

ANKA / Yerel