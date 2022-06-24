Çankaya Belediyesi'nden 8 Yılda 10 Kreş

Çankaya Belediyesi, 2014-2019 döneminde açtığı 7 kreşin yanı sıra; Metin Oktay, İlkadım ve Karapınar Mahallelerinde inşasına başladığı kreşler ile 8 yılda 10 kreşi tamamlamış olacak. Çankaya Belediyesi kreşlerinde, 8 yılda 8 bin 790 çocuk okul öncesi eğitim alırken, yeni kreşlerin de tamamlanmasıyla 2 bin çocuk daha eğitim alabilecek.

Yatırımlarını halkın ihtiyaçlarına göre yaptıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bebeklerden başlayarak yaş almış insanımıza kadar her yaştan Çankayalının yararlanacağı tesisler inşa ediyoruz. 8 yıllık görev dönemimiz boyunca doğru belediyecilik anlayışıyla, doğru yatırımları ilçemize kazandırdık. 'Biz en çok çocukların Belediyesiyiz' diyor ve geleceğimiz olan çocuklarımızın en temel eğitimi alacakları kreşlerimizin sayısını da arttırıyoruz. İlk dönemimizde 7 yeni kreş yaptık, şimdi de 3 yeni kreşi daha ilçemize kazandırıyoruz. Çocuklarımız için de her yaştan Çankayalı için de yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.

Çankaya Belediyesi'nin kreşleri piyasa koşullarına göre düşük ücreti, çağdaş ve kaliteli eğitimiyle ebeveynlerin öncelikli tercihlerinden biri oluyor.. Çocuk merkezli, aile katılımına dayalı, yaratıcılığı destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik düşünce, özgürlük, eşitlik, çağdaş yaşam, barış ve dostluk gibi evrensel değerleri temel alan eğitim programlarının uygulandığı kreşler, her yıl 300'ün üzerinde çocuğu ilkokul eğitimine uğurluyor.

ANKA / Yerel