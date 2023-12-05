Çankaya Belediyesi'nde 53. Yıl Büyük Sergi Açıldı

Çankaya Belediyesi, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin '53. Yıl Büyük Sergi'sine ev sahipliği yapıyor. Sergi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 'Cumhuriyet'in Sanat Yüzü' temasıyla düzenlenmiştir. Sergiye 174 sanatçı katkıda bulunmuş ve 13 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecektir.

Çankaya Belediyesi, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin "53. Yıl Büyük Sergi"sine ev sahipliği yapıyor. 4 Aralık'ta Başkentlilerle buluşan serginin açılışına usta sanatçılar ve sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD), Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla " Cumhuriyet'in Sanat Yüzü" temasıyla "53. Yıl Büyük Sergi"sini Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu. 174 sanatçının katkıda bulunduğu sergi, 13 Aralık'a kadar 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

USTA SANATÇILARA ÖDÜL TÖRENİ

Sergi, BRHD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dodi Dündar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Derneğe uzun yıllar eserleriyle katkıda bulunan usta sanatçılar için BRHD Yılın Sanatçısı Onur Ödülleri töreni de gerçekleştirildi. Sanatçı Hayati Misman'a ödülü BRHD Başkanı Süleyman Dodi Dündar tarafından takdim edilirken; sanatçı Nurtaç Özer ödülünü ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Bilgin Aygün'ün elinden aldı. Ülkü Günay, Yusuf Demirtaş, İhsan Çakıcı da ödül alan sanatçılar arasında yer aldı. Yılın Sanata Destek Veren Kurum Ödülü ise Cumhuriyet Gazetesi'ne takdim edildi. Cumhuriyet Gazetesi adına Ankara Temsilcisi Sertaç Eş'e ise ödülü 1996-98 yılları arasında BRHD Dönem Başkanlığı yapan sanatçı Celal Binzet tarafından verildi.

SANAT DOLU BİR PROGRAM

13 Aralık'a kadar ziyarete açık olan sergi, Çankayalı sanatseverlere dolu dolu bir takvim sunuyor. Program kapsamında 5 Aralık'ta Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi Uras Yurdagül, Karikatür Performansı ile izleyicilerin karşısında olacak. 7 Aralık'ta Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Mezunu Canberk Görgülü'nün "Sanat Performansı" yer alırken Başkent Üniversitesi Güzel sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim görevlisi Sibel Aktaş öncülüğünde "Seramik ve Kavramsal Sanat Üzerine Söyleşi" ise programın devamında gerçekleşecek.

100 YILDA ANKARA, CUMHURİYET VE SANAT

Sergi kapsamında, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay, Akademisyen ve Sanatçı Prof. Dr. Nur Gökbulut, Başkent Üni. Rektör Yrd. Prof. Dr. Özcan Yağcı'nın konuşmacı olarak katılacağı ve BRHD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dodi Dündar'ın moderatörlüğünü yapacağı "100 Yılda Ankara, Cumhuriyet ve Sanat" başlıklı konferans, 8 Aralık'ta Başkentlilerle buluşacak. 9 Aralık tarihindeki programda ilk olarak Azimet Karaman ve öğrencilerinin Ahşap Heykel Performansı, Belgin Onar'ın Çimento Karışımlı Heykel Performansı, Özge Gökbulut Özdemir'in Monochram Performansı, İzzet Gül ve Muharrem Aygün'ün Resim Performansı gerçekleşecek. 18.00'de ise Ali Herischi'nin "Sanatta Fraktal Nedenler" söyleşisi yer alacak. 10 Aralık'ta güzel sanatlar lise ve fakülteleri öğrencilerinin çalışmaları ve performansları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.