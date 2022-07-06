Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Çankaya Belediyesi'nin Yeşilkent Mahallesi'ne (Mühye) kurduğu kurban satış ve kesim alanı, ibadetlerini yerine getirecek yurttaşlar ve kurban satıcılarının ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlandı.

Belediye, yurttaşların ve kurban satıcılarının herhangi bir sorun yaşamaması için Çankaya Zabıtası kontrolünde önlemlerini aldı. Alanda temizlik ve ilaçlama çalışmalarını yapan Belediye, Kurban Bayramı boyunca yaşanması olası kazalara karşı alanda ambulans ve sağlık görevlilerini hazır bulunduracak.

Kurban satış alanına; belgesiz, küpesiz, iki yaşını doldurmamış ve gebe hayvanların girişine izin verilmiyor. Çankaya Belediyesi veteriner hekimleri ile Ankara İl Tarım Müdürlüğü'ne bağlı Çankaya İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri alandaki kontrollerine devam ediyor.

Alanda temiz su sağlayacak olan Belediye, kurban satış ve kesim alanında otopark hazırladı. Kurbanlıkların alana alınmasından itibaren başlayacak ilaçlama da Kurban Bayramı sonrasına kadar her gün devam edecek.

Çankaya Belediyesi tarafından kurulan altı kişilik kurban yakalama timi, bayram öncesi ve bayram boyunca görev yapacak, ilçenin farklı yerlerinden gelen talepleri karşılayacak.

Kurban satın alma ve kesim hakkında bilgilendirme broşürlerinin dağıtılacağı alanda Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ibadetlerini yerine getirmeye gelecek yurttaşlara çay ikramında bulunacak. Kurban kesimi sonrası yurttaşlara kurban eti için de poşet dağıtılacak.

Yurttaşlar, Kurban Bayramı boyunca talep ve şikayetleri için Çankaya Belediyesi Çözüm Merkezi'ne, 444 06 01 numaralı telefondan ulaşabilecek.

ANKA / Yerel