Çankaya Belediyesi Kreş Başvuruları Sonuçlandı

Çankaya Belediyesi kreşlerine başvurular sonuçlandı. Noter huzurunda çekilen kurayla belirlenen çocuklar, 2022-2023 döneminde Çankaya kreşlerinde eğitim alacak.

Çankaya Belediyesi kreşlerinde 2022-2023 döneminde eğitim alacak çocuklar, noter tarafından yapılan kurayla belirlendi. Çağdaş, kaliteli eğitimi ve uygun ücreti ile vatandaşların tercih ettiği ve Başkent'te bir markaya dönüşen Çankaya Belediyesi kreşlerine bu yıl da başvurular yoğun oldu. 12 kreşiyle yerel yönetimler düzeyinde Türkiye'nin en büyük kreş hizmetini veren yerel yönetimi unvanına sahip Çankaya Belediyesi'nin yeni dönem kayıtları noter huzurunda belirlendi.

ÖĞRENCİLER NOTER KURASI İLE BELİRLENDİ

Kontenjanın çok üstünde müracaat olması nedeniyle haksızlık olmasının önüne geçmek için kayıt yaptırma hakkı her yıl olduğu gibi bu yıl da noter huzurunda belirlendi. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde kreş başvurusu yapan ailelerin de katılımıyla düzenlenen noter kurasında 400 öğrenci eğitim almaya hak kazandı.

2022-2023 dönemi için Çankaya kreşlerine kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar kayıtlarını, 20 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında yaptırabilecek. Kreşlerde, 2019 doğumlu çocuklar 5 Eylül'de, üst yaş grupları ise 9 Eylül'de eğitime başlayacak.

ANKA / Yerel