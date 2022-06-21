Çankaya Belediyesi, Keklikpınarı Kapalı Pazar Yeri'ni 26 Haziran'da Açıyor

Çankaya Belediyesi, yenileme ve üst kapama çalışmasını tamamladığı Keklikpınarı Kapalı Pazar Yeri'nin açılışını, 26 Haziran Pazar günü yapacak. Pazar yeri açılışında Türk Halk Müziği'nin sevilen yorumcusu Sevcan Orhan, konser verecek.

Çankaya Belediyesi, aynı ay içinde peş peşe açılışını yaptığı kapalı pazar yerlerine bir yenisi ekliyor. Dikmen Keklikpınarı Kapalı Pazar Yeri'ni 26 Haziran'da hizmete açacak Çankaya Belediyesi, alışverişe gelen vatandaşlara ve pazar esnafına konforlu bir pazar yeri kazandıracak.

Pazar yerlerinin işlevli hale getirilmesi ve haftanın her günü kullanılabilir alanlar olması için 8 yılda 8 pazar yerinin yenilenmesi ve üstünün kapatılması çalışmasını gerçekleştirdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sözlerimizi birer birer yerine getiriyoruz. Pazar yerlerimiz çocuklarımızın oynayacakları, gençlerimiz spor yapacakları, konserler ve açık hava sinema etkinlikleri düzenlediğimiz alanlara dönüştü. Pazar yerlerimiz, çok amaçlı bir kent meydanı olarak kullanılacak ve sosyal etkinliklerine ev sahipliği yapacak hale geldi" diye konuştu.

Dikmen Keklikpınarı Kapalı Pazar Yeri, 26 Haziran Pazar saat 19.30'da Sevcan Orhan konseriyle hizmete açılacak.

ANKA / Yerel