Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü 9. Kez Şampiyon

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) Futbol Takımı, 2023 yılını namağlup tamamlayarak 9. kez şampiyon oldu.

Sesi Görenler Süper Ligi kurulduğu günden bu yana şampiyonluklara damga vuran Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) Futbol Takımı, 2023 yılını namağlup tamamlayarak şampiyonluk kupasını aldı.

Sesi Görenler Süper Ligi kurulduğu günden bu yana şampiyonluklara damga vuran Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) 9. kez şampiyon olarak kupayı kaldırdı. Sezonun son maçında Ahlatlıbel Atatürk Parkında konuk ettiği Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübünü, sezonun gol kralı Kahraman Kurbetoğlu'nun attığı tek golle 1-0 mağlup etti. Çankaya Belediyesinin gururu Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı üst üste 9. kez şampiyon oldu.

Sezonu 11 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup tamamlayan Çankaya Belediyesi 34 puanla şampiyonluğa ulaşırken 52 gol atıp kalesinde sadece 6 gol gördü. Attığı gollerle Sesi Görenler Süper ligine adını yazdıran Kahraman Kurbetoğlu attığı 26 golle şampiyonluğun mimarı oldu.

Geride kalan 10 sezonda 9 şampiyonluk elde ederek kırılması güç bir rekora imza atan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncuları, maç sonunda şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.