Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ile Karşılaştı - Haberler

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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ile Karşılaştı

ANKA - Yerel
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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, Türkiye Sesi Görenler (B1 Hiç Görmeyenler) Futbol Deplasmanlı Süper 1. Ligi yeni sezonunda, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştı. Karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, Türkiye Sesi Görenler (B1 Hiç Görmeyenler) Futbol Deplasmanlı Süper 1. Ligi yeni sezonunda, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştı. Karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Çankaya Belediyesi'nin yedi kez üst üste şampiyon olan futbol takımı, yeni sezonda Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştı. Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda oynanan karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı'na başarı dileklerinde bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Spor Kulübümüzün sporcuları pek çok alanda büyük başarılar kazandı ve kazanmaya devam ediyor. Futbol takımımızın üst üste yaşattığı şampiyonluk gururunu bu sezon da yaşatacaklarına inanıyorum. Onlarla ne kadar övünsek azdır, belediyemize yaşattıkları gurur çok değerli. Kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

ANKA / Yerel

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