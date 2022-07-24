Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kadın Goalball Takımı, Goalball Kadın-Erkek Yükselme Müsabakaları'nda Şampiyon Oldu

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kadın Goalball Takımı Kocaeli'de 18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nca düzenlenen Goalball Kadın-Erkek Yükselme Müsabakaları'nda şampiyon oldu. Takımın golcü sporcusu Sultan Uslu, 47 gol kaydederek gol kraliçesi oldu.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kadın Goalball Takımı, Kocaeli'nde 18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen yükselme grubu müsabakalarına imzasını attı. 18 - 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenen kadınlar ve erkekler goalball yükselme gurubu müsabakalarında şampiyon oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinden 52 kulübün katıldığı turnuvada, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kadın Goalball Takımı finalde Denizli Pamukkale Belediyesi'ni 6 - 5 mağlup ederek Goalball 2. Ligine yükseldi. Turnuvada 47 gol atan Sultan Uslu, gol kraliçesi oldu.

"YÜKSELME BAŞARISI GÖSTERDİKLERİ GOALBALL LİGİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Kulüp sporcularının bir kez daha gurur yaşattığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Spor Kulübümüzün sporcuları pek çok alanda büyük başarılar kazanmaya devam ediyor. Erkek futbol takımımızın üst üste yaşattığı şampiyonluk gururundan sonra kadın sporcularımızın goalballda gösterdiği başarından dolayı her birini tek tek kutluyorum. Yükselme başarısı gösterdikleri Goalball Liginde başarılar diliyorum" dedi.

ANKA / Yerel