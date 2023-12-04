Çankaya Belediyesi Engelliler Günü için Bisiklet Turu Düzenledi

Çankaya Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bisiklet gönüllüleri ile 'Pedala Engel Yok Bisiklet Turu' etkinliği düzenledi. Bisikletçiler, farkındalık için pedal çevirdi.

Çankaya Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bisiklet gönüllüleri ile "Pedala Engel Yok Bisiklet Turu" etkinliği düzenledi. Pedallar bu kez engelsiz bir yaşam için döndü.

Çankaya Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Pedala Engel Yok Bisiklet Turu" etkinliği düzenledi. Eşpedal Ankara, Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu (TÜBİDEF) ve Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) ortaklığıyla gerçekleşen etkinlikte bisikletçiler farkındalık için pedal çevirdi.

PEDALA ENGEL YOK

Engelli bisikletçilerin de tandem pedal çevirdiği etkinliğin hareket noktası Kurtuluş Parkı oldu. Kurtuluş'ta toplanan bisikletçiler 'Engelsiz Çankaya' yazılı tişörtler giyerek bisikletleriyle Ulus istikametine ilerledi. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde fotoğraf çektiren grup "Çankaya'da Engelli Farkındalığı için Pedallıyoruz" sloganının yer aldığı bir afiş açarak rotalarını Ankara Garı'na çevirdi.

Burada kısa bir mola veren grup Anıtpark'a pedalladı. Eşpedal Ankara üyeleri, etkinliğin son durağı olan Anıtpark'ta bir açıklama yaparak farkındalık gününe dikkat çekti. Bisikletçiler, "İyi ki farkındasınız, iyi ki buradasınız" diyerek alkışlar eşliğinde rotalarını tamamladı.