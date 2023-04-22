Çankaya Belediyesi Ekipleri, Bayramda da İş Başında

Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bayramda da çalışmaya devam ediyor. Ekipler, günlük temizlik ve çöp toplama işlemlerinin yanı sıra toplu temizlik, pazar yerlerinin ve ibadethanelerin hijyenik hale getirilmesine yönelik çalışmalarını da düzenli olarak sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bayramda da çalışmaya devam ediyor. Ekipler, günlük temizlik ve çöp toplama işlemlerinin yanı sıra toplu temizlik, pazar yerlerinin ve ibadethanelerin hijyenik hale getirilmesine yönelik çalışmalarını da düzenli olarak sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi ekipleri, günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarını bayramda da sürdürdü. Mahallelerdeki büyük alanlarla, pazar yerlerinde ve ibadethanelerde toplu temizlik çalışmalarına da devam eden ekipler, ev eşyası ve budama artıklarını da plan dahilinde topluyor. Konteynerleri ve çevrelerini yıkayarak kötü koku ve sinek oluşumunu engelleyen temizlik ekipleri, kolay kullanımlı kompozit çöp torbalarını da sıklıkla değiştiriyor.