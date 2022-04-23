Çankaya Belediyesi, Çocukların Yüzünü Güldürdü

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) -

Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi'nde dikiş eğitimi alan kadınların 1700 çocuk için aylar önce dikmeye başladığı kıyafetler ve ayakkabılar, 23 Nisan hediyesi olarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı.

Çankaya Belediyesi'nin, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği Düz Dikiş Kursu'nda eğitim alan kadınlar, 23 Nisan'da 1700 çocuğu sevindirdi.

Çankaya Belediyesinin İş ve İstihdam Merkezi'nde 10 kursiyer kadın tarafından üretilen kıyafetler günler öncesinde paketlenerek hazırlandı. İçlerine birer çift ayakkabı da eklenen paketler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere muhtarlıklara teslim edildi.

" Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir" anlayışıyla ihtiyacı olan her vatandaşın yanında olduklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Kadınların meslek edinmesi için AGSD ile iş birliği yaparak İş ve İstihdam Merkezimizde dikiş atölyeleri kurduk. Burada kadınlar meslek öğrenirken çocukları da unutmadılar. Çocuklarımızı sevindirmek için çok yoğun bir çalışma yaparak çeşit çeşit kıyafet diken kadınları kutluyor ve bu davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların eğitimi de giyinip kuşanması da beslenmesi de hepimizin sorumluluğundadır" diye konuştu.