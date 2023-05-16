Çankaya, 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutlamaya Hazırlanıyor

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlerle birlikte coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Çankaya'da 19 Mayıs kutlamaları, Çayyolu Atapark'ta düzenlenecek resmi törenle başlayacak. Törende bando ve Çankaya Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu HOY-TUR'un gösterileri yer alacak. Resmi törenin ardından kutlamalar Kızılay Güvenpark, Bahçelievler, İsmet İnönü Parkı ve Kuğulu Park'ta devam edecek.

19 Mayıs coşkusu, Anıtpark'ta da Milat, DJ Efekan, Herneyse ve Dağınık grup ve sanatçılarının sahne alacağı Gençlik Şöleni saat 16: 00'da başlayacak ve ilk olarak Milat, DJ Efekan, Herneyse ve Dağınık grup ve sanatçıları sahne alacak.

Gençlik konserlerinin ardından Anıtpark'ta kutlamalar Ceza Konseri ile sürecek. Ceza, 19 Mayıs saat 20: 30'da Başkentli gençlerle buluşacak.