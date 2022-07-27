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Canik'ten vatandaşlara çorba ikramı

Canik'ten vatandaşlara çorba ikramı

Canik Belediyesi, sabah erken saatlerde işe giden vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

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Canik Belediyesi, sabah erken saatlerde işe giden vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Canik Belediyesi tarafından özenle hazırlanan çorbalar 'Gönül Sofrası İkram Aracı' ile vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar verilen hizmetten memnun kaldı.

"İlçemizin farklı noktalarında vatandaşlarımıza ikramda bulunuyoruz"

İlçenin farklı noktalarında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunduklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Sabah erken saatlerde işe giden vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunduk. Vatandaşlarımızın yoğun ve tempolu geçen günlerine sıcak bir başlangıç yapmalarını istedik. Belediyemiz bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz 'Gönül Sofrası İkram Aracı' ile ilçemizin farklı noktalarında vatandaşlarımıza sıcak, soğuk yiyecek ve içecek ikramında bulunuyoruz. İkramlarımızın vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görmesi bizleri çok memnun ediyor" dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Sandıkçı Canik Belediyesi Canik Yerel Haberler

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