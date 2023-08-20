Canik'te çocuklar hediyelerine kavuşuyor

Samsun'un Canik Belediyesi, gösteriler ve aktivitelerle dolu düzenleyeceği muhteşem törenle çocuklara hediyelerini verecek.

Gelecek nesillerin ilgi ve yeteneklerine göre alanlarında uzman bireyler olarak yetişmesi için projeleri hayata geçirmeye devam eden Canik Belediyesi, manevi yönden de güçlü bir toplum oluşturmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Canik Belediyesi, ilçede düzenleyeceği gösteriler, aktiviteler, oyun etkinlikleri ve ikramlarla dolu Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi Ödül Töreniyle, yaz tatilinde 30 gün boyunca camiye giden çocuklara hediyelerini verecek. Canik Belediyesi tarafından çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, onları camilerin manevi atmosferiyle bir araya getirmek ve namaz alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla ilçede geleneksel olarak düzenlediği 'Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi' kapsamında düzenlenecek ödül töreni, 22 Ağustos Salı günü saat 16.00'da Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda ( Canik Belediyesi önü) gerçekleştirilecek.

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Müftülüğü iş birliğiyle, ilçede bu yıl ikincisi düzenlenen projenin ödül töreninde, proje çerçevesinde 3 Temmuz 11 Ağustos tarihleri arasında toplam 30 gün boyunca camiye giden 9-15 yaş arası çocuklara, 'Çanakkale gezisi', 'tablet' ve 'bisiklet' hediye edilecek. Ödül töreninde, çocukları heyecanla bekledikleri hediyeleriyle buluşturacaklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, onların sevinci paylaşmaya tüm vatandaşları davet ettiğini ifade ederek, projeye çocukların yoğun bir ilgiyle katılım gösterdiğini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, ayrıca şunları söyledi:

"Çocuklarımızın manevi yönlerini güçlü tutmak, sorumluluk bilinci başta olmak üzere kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, ilçemizde düzenlediğimiz Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projemiz kapsamında çocuklarımızı hediyeleriyle buluşturacağız. Çocuklarımıza söz verdiğimiz gibi, ilçemizde geleneksel hale getirdiğimiz projemiz çerçevesinde onlara Çanakkale gezisi, tablet ve bisiklet hediye edeceğiz. Çocuklarımız dileği hediyenin sahibi olacak. Ödül törenimizde çocuklarımıza özel birçok gösteri, etkinlik ve aktivite de düzenleyeceğiz. Çocuklarımızın sevincini paylaşacağımız, heyecanlarına ortak olacağımız bu anlamlı güne tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi Ödül Töreni'nde, bisiklet akrobasi gösterisi, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü gözlem atölyesi ve deney alanı, ödüllü yarışmalar, müzikli çocuk oyunları, palyaço gösterisi, yüz boyama etkinliği ve ikram alanları yer alacak. - SAMSUN