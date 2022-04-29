Canik'te bayram öncesi yüzler güldü

CANİK, SAMSUN (İHA) - Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (CAMEK) üretilen mobilyalar bayram sevincine dönüşüyor, ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Canik Belediyesi, CAMEK ürettiği mobilyalarla vatandaşlara bayram sevinci yaşatıyor. CAMEK'te eğitim gören kursiyerler tarafından üretilen mobilya ve koltuk takımları, proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilmeye başlandı. İhtiyaç sahibi aileye ilk koltuk takımını hediye eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bayram öncesi aile fertlerinin yüzünü güldürdü.

Sandıkçı: "Eğitim toplumsal faydaya dönüşüyor"

CAMEK kursiyerlerinin eğitim aldıkları süre boyunca ürettikleri mobilya ve koltuklardan ilki Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından ihtiyaç sahibi bir aileye hediye edildi. Proje kapsamında sürdürülen eğitimin bu şekilde toplumsal bir faydaya dönüştürülmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "İstihdama katkı sağlamak amacıyla başlattığımız bu projemiz meyvelerini vermeye devam ediyor. 2021 yılında kalkınma ajansı tarafından sağlanan 2 Milyon TL'lik hibe programıyla tefriş ettiğimiz tesislerimizde eğitim gören gençler ve kadınlar hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri ürünlerle ihtiyaç sahibi ailelere katkı sunmuş oluyor. Projemiz mobilya sektörünün yanı sıra farklı iş kollarında başlatılacak eğitim programlarıyla bölgemize nitelikli personel yetiştirmeye devam edecek. CAMEK'te eğitim alan öğrenciler tarafından üretilen koltuk ve mobilya takımları kaliteli malzeme ve işçilik içeriyor. Öğrencileri başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.

Canik Belediyesi tarafından geliştirilen CAMEK projesi, 2021 yılında hayata geçirildi. CAMEK Projesi kapsamında kursiyerlere Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Mobilya Tasarım Kursu, CNC Operatörü Kursu, Mobilya Döşeme Kesim Kursu, Mobilya Döşeme Dikim Kursu olmak üzere dört farlı eğitim modülü veriliyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel