Canik, İsrail zulmüne 'dur' dedi

Samsun'un Canik Belediyesinin destekleriyle düzenlenen sabah namazı buluşmasında, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği saldırılar kınandı, Filistin halkına destek mesajları verildi.

Sabah namazı buluşmasında bir araya gelen yüzlerce vatandaş, İsrail 'in Ramazan ayında Gazze Şeridi'ne ve Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadı. İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösteren vatandaşlar, Filistin halkı için destek çağrısında bulundu. Canik Belediyesi, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen programda sahur yemeği ikramında bulundu.

"Sistematik saldırılar kabul edilemez"

Programda vatandaşlarla birlikte sahur yaparak sohbet eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sabah namazının kılınmasının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Sandıkçı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli vatandaşlara yönelik saldırılarını Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan ayında bilinçli bir şekilde artırarak sürdürdüğünü ifade etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği saldırıları sistematik bir şekilde yaptığını vurgulayarak, bu saldırıların asla kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

Canik Belediyesinin desteğiyle düzenlenen sabah namazı programda bir araya gelen yüzlerce vatandaş, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin halkı başta olmak üzere bölgede bulunan Müslüman ülkelere yönelik saldırılarına sert bir şekilde tepki gösterdi. Vatandaşlar, İsrail tarafından yoğun saldırı altında olan Mescid-i Aksa ve Filistinli vatandaşlar için dua etti. - SAMSUN