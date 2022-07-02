Canı kayısı çekti, tırmandığı ağaçtan yere çakıldı Tekirdağ Çorlu'da kayısı ağacına tırmanan yabancı uyruklu şahıs, ağaç dalın kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yüksekten yere düşerek yaralandı. Tekirdağ Çorlu'da kayısı ağacına tırmanan yabancı uyruklu şahıs, ağaç dalın kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yüksekten yere düşerek yaralandı. Olay, Nusratiye Mahallesi Şirin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir şahıs, kayısı toplamak üzere ağaca tırmandı. Talihsiz adam ağacın en üst tarafına tırmandığı sırada dal kırılması sonucu kendisini yerde buldu. Yaklaşık 3 metre yüksekten yere düştüğü öne sürülen şahıs, yaralandı. Şahıs, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / Yerel Tekirdağ Çorlu Yerel Haberler

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