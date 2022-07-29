Çanakkaleli öğrenciler Osmaneli'ye hayran kaldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Anadoluyuz Biz" projesi ile Çanakkale'den Osmaneli'ye gelen kız öğrenciler tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Anadolu'yuz Biz" projesi ile Çanakkale'den gelen kız öğrenciler, Bilecik ve ilçelerinin tarihi ve kültürel alanlarını görme imkanı buldu. Çanakkale'den gelen 40 öğrenci ilçedeki camiler, konaklar, Sakarya Nehri kıyısındaki parklar, Kadın Girişimciler Kooperatifi, gençlik merkezi gibi tesisleri, kültürel ve tarihi varlıkları ziyaret ettiler. Ardından Bilecik Şeyh Edebali ve Söğüt Ertuğrul Gazi türbelerini gezen 40 kişilik öğrenci grubu, Bilecik'e hayran kaldı. İçmeler tesislerinde akşam yemeğinde Çanakkaleli kız öğrenciler ile bir araya gelen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bu tür projelerle şehirlerarası gönül köprüsünü kurulduğunu belirtti. Vali Kızılkaya, öğrenciler ile tek tek ilgilenerek sohbet etti. Öğrencilerin hazırlamış olduğu müzik eğlencesine de eşlik etti. Öğrenciler Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal'ı ve Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamlarında ziyaret etti. Öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Ünal "Çanakkale'den, ilimize, ilçemize gelen gençlerimiz birbiriyle kaynaşarak güzel dostluklar kurarak, ülkemizin bin yıldır devam eden kardeşliğini inşallah bundan sonra da devam ettirecek. Bu projenin amacı bin yıldır süren kardeşliği pekiştirmek. Güzel kardeşlik ilişkileri kurarak, bundan sonraki hayatımızda da bu kardeşliği devam ettireceğiz. Ülkemizin dört bir köşesinde yaşayan her insanımızın acısını, üzüntüsünü, sevincini hep birlikte kalplerimizde hissediyoruz. Böylece bu dostluk ve kardeşlik ilişkisi daha da artarak devam edecek" dedi. - BİLECİK