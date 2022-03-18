Çanakkale zaferinin 107. yılı Sivrihisar'da da kutlandı - Haberler

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Çanakkale zaferinin 107. yılı Sivrihisar'da da kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çanakkale zaferinin 107. yılı Sivrihisar'da da kutlandı

Sivrihisar'da düzenlenen programlarla, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107.yılı kutlandı.

SİVRİHİSAR, ESKİŞEHİR (İHA) - Sivrihisar'da düzenlenen programlarla, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107.yılı kutlandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107.yılı gerekçesi ile Sivrihisar'da çeşitli programlar düzenlendi. Sivrihisar Şehitlik Abidesi'nde başlayan programda çelenk sunumu ve saygı atışı gerçekleştirildi. Sivrihisar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, okullar arası düzenlenen Çanakkale adlı şiir yarışmasında derece yapan öğrencilerin şiirleri okundu. Öte yandan özel eğitim, orta öğretim ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ve piyes gösterileri sunuldu.

Programın sonunda şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye takdim edildi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü "18 Mart Çanakkale Zaferi Dünya harp tarihlerine geçmiş ve Türk tarihine de altın harflerle yazılıp Türk'ün kahramanlık ve şeref abidesi olmuş bir destandır. 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. yılında aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyor, ebedi şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Çanakkale zaferinin 107. yılı Sivrihisar'da da kutlandı

Çanakkale zaferinin 107. yılı Sivrihisar'da da kutlandı

Çanakkale zaferinin 107. yılı Sivrihisar'da da kutlandı

Çanakkale zaferinin 107. yılı Sivrihisar'da da kutlandı

Çanakkale zaferinin 107. yılı Sivrihisar'da da kutlandı

Çanakkale zaferinin 107. yılı Sivrihisar'da da kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi, Sivrihisar, Çanakkale, Şiir, Yerel, Haberler

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