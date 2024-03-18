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Muğla'da Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü programı büyük beğeni topladı

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların yapıldığı programda, öğrencilere ödüller verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ' Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü vesilesiyle' gerçekleştirilen program katılımcılardan büyük beğeni topladı.

15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda gerçekleştirilen program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal eden tüm aziz şehitlerin, manevi huzurlarında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tören sunucusu Mustafa Tuğlu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü' mesajı okundu.

Günün anlam ve önemiyle ilgili açılış konuşmasını Menteşe Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Akif Ağır gerçekleştirirken, "109 yıl önce yazılmış olan bu büyük destanın yıl dönümünde sizlere hitap etmekten, büyük bir gurur ve heyecan duyduğumu, Çanakkale Savaşları deyince, ruhumun ateşle imtihanını derinliklerimde hissettiğimi ifade etmek isterim. Tarih boyunca, hiçbir millete nasip olmayan ve yüce Türk milletinin kahraman evlatlarınca verilen bir büyük mücadelenin adıdır Çanakkale. Sevdasını geride bırakıp, anasının nasırlı ellerini öperek cepheye koşan, istikbalimiz için istiklal mücadelesi veren Mehmetçiktir Çanakkale. Bedrin aslanlarının kükrediği ateşten bir imtihandır" dedi.

Konuşmanın ardından Menteşe İlçesi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından ödülleri verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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