Çanakkale Yenice'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam etttiğini açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA