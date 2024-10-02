Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'ye şehit ateşi düştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Ağrı'da meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Ağrı Doğubeyazıt'ta görev yapan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Acı haber Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Aşağıkaraaşık köyündeki ailesine ulaştı. Yetkililer, şehadet haberini Burak Geniş'in annesi Meşkure Geniş ve Basri Geniş'e verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi yarın Çanakkale'ye getirilecek. Şehit Geniş, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

Vali Toraman'dan taziye mesajı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Aziz milletimizin kahraman evladı, hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in, Ağrı ilinde meydana gelen araç kazasında, şehit düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet, Milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güvenlik Yenice Yerel Kaza Baba Ağrı

ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor

ABD, İran'a büyük darbeyi vurmaya hazırlanıyor

 İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı

Tansiyon düşmüyor! İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

 Sinan Ateş davasında karar açıklandı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik

Dilan Polat yeni şarkısını çıkardı! Sözleri de bir hayli iddialı
Leipzig Juventus maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Leipzig Juventus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Lille Real Madrid maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lille Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aston Villa Bayern Münih maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benfica Atletico Madrid maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Feraye Tanyolaç kimdir? Feraye Tanyolaç kaç yaşında, nereli? Feraye Tanyolaç hayatı ve biyografisi! Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak kimdir, hangi partiden? Kar yağışı başladı mı? Nerelere kar yağdı? Marburg virüsü Türkiye'de var mı? Kerem Aktürkoğlu Benfica Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, nasıl izlenir? Burak Geniş kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş kaç yaşında, nereli? Girona Feyenoord CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Feyenoord maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title