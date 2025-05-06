Çanakkale Valisi Trafik Haftası Etkinliklerine Katıldı

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Trafik Haftası sebebiyle düzenlenen uygulamalı eğitimlerde öğrencilerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 3-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Karayolu Trafik Haftası sebebiyle etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde Çanakkale Teknopark Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, öğrencilere verilen eğitimleri yerinde takip etti.

"Bir Kural, Bir Ömür" sloganıyla düzenlenen etkinliklerde öğrencilere trafik kurallarının önemi trafik polisleri tarafından uygulamalı bir şekilde gösterildi. Vali Toraman, etkinlik sonrasında öğrencilerin Trafik Haftasını kutladı. - ÇANAKKALE